Siirt'te otomobilin çarptığı motokuryeye yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kooperatif Mahallesi Turan Beyazıt Caddesi Kavşağı'nda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 56 BOU 425 plakalı otomobil, seyir halindeki 56 AAZ 665 plakalı motokuryeye çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan motokurye, yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT