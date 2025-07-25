Siirt'te Otomobil ve Pikap Çarpıştı, 3 Yaralı

Siirt'te Otomobil ve Pikap Çarpıştı, 3 Yaralı
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Siirt'te meydana gelen trafik kazasında otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi, sağlık durumları iyi.

Siirt'te otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Doğan Mahallesi'nde meydana gelen kazada, sürücülerinin kontrolünden çıkan 34 MMY 759 plakalı otomobil ile 23 ABN 981 plakalı pikap çarpıştı. Kazada otomobildeki M.Ö. (57), H.Ö. (27) ve kimliği belirlemeyen bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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