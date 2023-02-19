Siirt'te otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı 3. Sayfa Haberleri Siirt'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada 5 kişi yaralandı. Siirt'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, Siirt- Kurtalan karayolu Yağmurtepe köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammed Enes Y. yönetimindeki 56 KA 990 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü ile Ercan N., Soner N., Ali Osman D. ile Muhammed Sidar Y. yaralandı. Haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Muhammed Enes Kurtalan Siirt 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Siirt'te otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.