Siirt'te otomobil şarampole yuvarlandı: 2'si çocuk 7 yaralı - Haberler

Siirt'te otomobil şarampole yuvarlandı: 2'si çocuk 7 yaralı Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt Kurtalan karayolunda meydana geldi. Ö.P. idaresindeki 34 LR 6070 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Servis, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar ekiplerce otomobilden çıkarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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