Takla atan otomobil refüje düştü: 2 yaralı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil refüje düşerek takla attı. Kazada iki kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Kurtalan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak refüje düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kurtalan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
