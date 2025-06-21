Siirt'te Otomobil İneğe Çarptı: 3 Yaralı

Siirt'te otomobilin yola çıkan ineğe çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı, hayvan ise telef oldu.

Kaza, Siirt Başur Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Sürücü ismi ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, yola aniden çıkan ineğe çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı, inek ise telef oldu. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT