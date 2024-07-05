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Siirt'te otomobil ile motosiklet çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı

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Siirt'te meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı, kazada 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Siirt'te otomobil ile motosiklet çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre, dün gece saatlerinde Siirt çevre yolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 FM 757 plakalı otomobil, K.A'nın kullandığı 16 BBD 029 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü K.A. VE motosiklette yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet trafik Siirt 3.Sayfa Güncel Haberler

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