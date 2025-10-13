Haberler

Siirt'te otomobil ile at çarpıştı: Sürücü yaralandı, at telef oldu

Güncelleme:
Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobil ile yol kenarından aniden yola fırlayan at çarpıştı. Kazada otomobil hurdaya dönerken sürücü hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Kurtalan çevre yolunda seyir halinde olan otomobil ile aniden yola çıkan at çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçta büyük hasar meydana gelirken, sürücü hafif yaralandı, at ise telef oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık itfaiye ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Yaralanan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
