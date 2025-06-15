Siirt'te Otomobil Devrildi: 4 Yaralı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil şarampole devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobilin devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçenin Mağrip köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole devrildi. Kazada, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesine sevk edildi. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa