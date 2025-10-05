Siirt'te Otomobil Çukura Düştü, Yaralı Yok

Haberler

Siirt'in Kurtalan ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücünün otomobili yol kenarındaki çukura düştü. Kazada yaralanan ya da ölen kimse olmadı. Araç, kepçe yardımıyla çukurdan çıkarılarak maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre, Seyrantepe Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, yol kenarında bulunan çukura düştü. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araç, olay yerine çağrılan kepçe yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Araçta maddi hasar meydana gelirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
