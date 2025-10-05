Siirt'te Otomobil Çukura Düştü, Yaralı Yok

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir otomobil yol kenarındaki çukura girdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araç çukurdan kepçe yardımıyla çıkartıldı.

Edinilen bilgilere göre, Seyrantepe Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, yol kenarında bulunan çukura düştü. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araç, olay yerine çağrılan kepçe yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Araçta maddi hasar meydana gelirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT