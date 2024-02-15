Siirt'te Otomobil Çarpışması Sonucu 1 Kişi Yaralandı

Siirt'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Turan Beyazıt Kavşağı'nda 09 AFH 995 plakalı Tofaş marka araç ile karşı yönden gelen 71 KE 561 plakalı Toyota marka araç çarpıştı. Çarpışma sonucu 09 AFH 995 plakalı aracın sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altında alındı. Polis ekipleri kaza yerinde incelemelerde bulundu. - SİİRT