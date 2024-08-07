Siirt'te Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 3 Ağır Yaralı

Siirt'in Baykan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Siirt-Baykan Karayolu Çaykaya köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 LG 2485 ve 13 ABC 794 plakalı otomobiller çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan 4 kişi, Baykan Devlet Hastanesi ve Siirt Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Sait Koç, sevk edildiği Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT