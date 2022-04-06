Siirt'te otobüsteki yolcunun üstünden uyuşturucu çıktı

SİİRT (İHA) - Siirt Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu, yolcu otobüsünde bulunan yolcunun üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Baykan ilçesi Veysel Karani uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde arama yaptı. Aramada yolcu K.Ş.'nin üstünde 25,18 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa