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Siirt'te Otobüste Metamfetamin Ele Geçirildi

14 Aralık 2023 22:03 Güncelleme: 22:05 Abone Ol

Siirt'te polis ekipleri tarafından durdurulan bir otobüste yapılan aramada 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.