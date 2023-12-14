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Siirt'te Otobüste Metamfetamin Ele Geçirildi

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Siirt'te polis ekipleri tarafından durdurulan bir otobüste yapılan aramada 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Siirt'te polis ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde 3 kilogram metemfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Baykan ilçesi Ziyaret uygulama noktasında durdurduğu şehirlerarası bir otobüste yolcu olarak bulunan A.S'ye ait 3 kilogram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden S.Y. serbest bırakılırken, A S., M.İ.P. ve İ.Z. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Siirt Narkotik Suçlar Güvenlik 3. Sayfa Güncel Haberler

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