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Siirt'te Okul Çevreleri ve Metruk Binalara Denetim

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Siirt'te hafta boyunca okul çevreleri, metruk bina, araç ve çok sayıda kişiye yönelik denetimler yapıldı. İl genelinde; 547 okul çevresi, 3 bin 671 şahıs, 88 iş yeri, 88 metruk bina, 725 araç ve 21 yurt çevresi, emniyet birimleri ve jandarma tarafından titizlikle denetlendi. Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, yapılan denetimlerin amacının çocukların ve gençlerin güvenliğini sağlamak olduğunu belirterek, il genelinde eğitim ortamlarının güvenliğini arttırmak için çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

Siirt'te hafta boyunca okul çevreleri, metruk bina, araç ve çok sayıda kişiye yönelik denetimler yapıldı.

İl genelinde; 547 okul çevresi, 3 bin 671 şahıs, 88 iş yeri, 88 metruk bina, 725 araç ve 21 yurt çevresi, emniyet birimleri ve jandarma tarafından titizlikle denetlendi.

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, yapılan denetimlerin amacının çocukların ve gençlerin güvenliğini sağlamak olduğunu belirterek, il genelinde eğitim ortamlarının güvenliğini arttırmak için çalışmaların devam edeceğini vurguladı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kemal Kızılkaya Jandarma Siirt Güvenlik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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