Haberler

Siirt'te Öğretmenleri Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı: 11 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'in Pervari ilçesinde öğretmenleri taşıyan minibüs ile başka bir minibüsün çarpışması sonucu 11 kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilerek yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Siirt'in Pervari ilçesinde öğretmenleri taşıyan minibüs ile başka bir minibüs çarpıştı. Kazada 11 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Pervari ilçesine bağlı Göl köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğretmenleri taşıyan bir minibüs ile karşı yönden gelen başka bir minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüslerde bulunan 11 kişi hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Pervari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! İşte planın ilk aşaması

Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! İşte planın ilk aşaması
Sabah gözaltına alınan Hadise: Tüm kalbimle sahnedeyim

Sabah gözaltına alınan Hadise'den beklenmedik karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Edin Dzeko bir ülkenin diline düştü

Sen ne yaptın Dzeko! Bütün ülke onu konuşuyor
Sabah gözaltına alınan Hadise: Tüm kalbimle sahnedeyim

Sabah gözaltına alınan Hadise'den beklenmedik karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.