Siirt'te odun kesmeye giden köylü mayın patlaması sonucu yaralandı Siirt'in Pervari ilçesinde odun kesmeye giden köylü, bastığı mayının patlaması sonucu yaralandı. Siirt'in Pervari ilçesinde odun kesmeye giden köylü, bastığı mayının patlaması sonucu yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay, Pervari ilçesine bağlı Doğan köy kırsalında dağlık alanda odun kesmeye giden Nejdet O., bastığı mayının patlaması sonucu yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde ilk müdahalesinin yapılmasının ardından askeri helikopterle Pervari Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Nejdet O.'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - SİİRT İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Pervari Siirt 3. Sayfa Haberler

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