Siirt'te Narkotik Uygulaması: Araçlar ve Bahçeler Didik Didik Arandı
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, güvenliği sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği 'narko-alan' uygulamasında birçok araç ve kişi üzerinde denetim yaparak uyuşturucu madde ele geçirdi.
Siirt'te 5 alanda yapılan "narko-alan" uygulamasında çok sayıda araç, şahıs, park ve bahçe didik didik arandı.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince vatandaşın güven ve huzurunun sağlanması amacıyla denetimler yapıldı. Dün akşam kent merkezinde 5 farklı noktada yapılan "narko-alan" uygulamasında çok sayıda şahıs, araç, park ve bahçe kontrol edildi. Kontrollerde bir şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.
Uygulamaların kesintisiz devam edeceği kaydedildi. - SİİRT