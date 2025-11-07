Siirt'te Narkotik Uygulaması: Araçlar ve Bahçeler Didik Didik Arandı

Siirt'te 5 alanda yapılan "narko-alan" uygulamasında çok sayıda araç, şahıs, park ve bahçe didik didik arandı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince vatandaşın güven ve huzurunun sağlanması amacıyla denetimler yapıldı. Dün akşam kent merkezinde 5 farklı noktada yapılan "narko-alan" uygulamasında çok sayıda şahıs, araç, park ve bahçe kontrol edildi. Kontrollerde bir şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uygulamaların kesintisiz devam edeceği kaydedildi. - SİİRT