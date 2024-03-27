Siirt'te muhtar adaylığı yüzünden çıkan kavgada 8 kişi yaralandı

Siirt'in Baykan ilçesinde iki grup arasında muhtar adaylığı yüzünden meydana gelen silahlı kavgada 4'ü ağır, 8 kişi yaralandı.

Olay, Siirt'in Baykan ilçesi Karakaya köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında muhtar adaylığı yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 4'ü ağır 8 kişi Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, köy güvenlik güçlerince abluka altına alındı. - SİİRT