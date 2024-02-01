Siirt'te motosikletin çarptığı kadın hayatını kaybetti

SİİRT - Siirt'te motosiklet sürücüsünün çarptığı yaya, hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi Turan Beyazıt Caddesi'nde yaya geçidinde karşıya geçmeye çalışan İlknur Secvan Özçelik'e motosiklet çarptı.

Ağır yaralanan Özçelik, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Özçelik, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Özçelik'in Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan dahiliye uzmanı Dr. Yavuz Özçelik'in eşi olduğu öğrenildi.