Siirt'te Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

Siirt'te hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Siirt Kurtalan karayolunda, 80 FJ 930 plakalı hafif ticari araç ile 56 ABA 746 plakalı motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü 25 yaşındaki Cahit K., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü belirtildi. - SİİRT