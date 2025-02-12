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Siirt'te Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Siirt'te Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Siirt'te otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Metin Şafak, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Siirt'te otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Veysel Karani Mahallesi'nde Metin Şafak'ın kullandığı motosiklet ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan Şafak, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerin polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şafak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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