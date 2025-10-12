Haberler

Siirt'te Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Güncelleme:
Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir motosikletin devrilmesi sonucu 19 ve 20 yaşlarındaki iki kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Çeşme Mahallesi Uluköy yolu üzerinde seyir halindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada motosiklette bulunan N.E. (19) ve A.E. (20) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
