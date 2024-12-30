Siirt'te Motosiklet Kazası: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Siirt'te meydana gelen trafik kazasında, 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, motosikletiyle Doğan Mahallesi 1224. Sokak'ta ilerleyen Harun Erkuş, iddialara göre, sokak köpeklerinden kaçmaya çalışırken bir transit araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan genç, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Harun Erkuş, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SİİRT