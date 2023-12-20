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Siirt'te minibüsle çarpışan pikap devrildi

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Siirt'te Afetevler Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında minibüs ile pikap çarpıştı ve pikap devrildi. Kazada can kaybı ve yaralanma olmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt'te minibüsle çarpışan pikap devrildi. Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Alınan bilgiye göre, Afetevler Mahallesi 99 Evler Caddesi'nde sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 72 ABJ 566 plakalı minibüs ile 72 AAD 880 plakalı pikap çarpıştı. Pikap çarpışmanın etkisiyle devrildi. Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Siirt Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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