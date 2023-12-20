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Siirt'te minibüsle çarpışan pikap devrildi

20 Aralık 2023 14:38 Güncelleme: 14:40 Abone Ol

Siirt'te Afetevler Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında minibüs ile pikap çarpıştı ve pikap devrildi. Kazada can kaybı ve yaralanma olmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.