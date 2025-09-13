Haberler

Siirt'te Minibüs ile Otomobil Çarpıştı, Maddi Hasar Oluştu

Siirt'te Minibüs ile Otomobil Çarpıştı, Maddi Hasar Oluştu
Siirt'te Kızlar Tepesi mevkisinde meydana gelen kazada, otomobil ve minibüs çarpıştı. Yaralanan olmadı, her iki araçta maddi hasar oluştu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve inceleme başlatıldı.

Siirt'te minibüs ile otomobilin çarpıştığı kaza maddi hasarla atlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kızlar Tepesi mevkisinde seyir halinde olan 06 FA 0334 plakalı otomobil ile minibüs çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
