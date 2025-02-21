Siirt'te Metruk Binada Çökme Olayı

Siirt'te 2 katlı boş metruk binada çökme meydana geldi.

Batı Mahallesi'nde bulunan 2 katlı metruk bina, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Binanın boş olması muhtemel bir yaralanma ve can kaybını önledi. Bina çökmesi nedeniyle bina çevresinde bulunan 3 eski binada güvenlik nedeniyle tahliye edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT