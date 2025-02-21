Siirt'te Metruk Binada Çökme Olayı
Siirt'in Batı Mahallesi'nde bulunan 2 katlı metruk bir bina, henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Boş durumda olan binanın çökmesi, yaralanma ve can kaybını önledi. Çökme nedeniyle çevredeki 3 eski bina güvenlik amacıyla tahliye edildi.
Siirt'te 2 katlı boş metruk binada çökme meydana geldi.
Batı Mahallesi'nde bulunan 2 katlı metruk bina, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Binanın boş olması muhtemel bir yaralanma ve can kaybını önledi. Bina çökmesi nedeniyle bina çevresinde bulunan 3 eski binada güvenlik nedeniyle tahliye edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT