İstanbul ve Ankara dahil 6 ilde ağır taşıtların trafiğe çıkışı yasaklandı

6 ilde ağır taşıtların trafiğe çıkışı yasaklandı
Ünlü döner zincirine FETÖ operasyonu: 353 gözaltı! Şok detaylar ortaya çıktı

Ünlü döner zincirine operasyon: 353 gözaltı
Meteoroloji İstanbul için saat verdi! İmamoğlu'ndan uyarı gecikmedi

İkinci dalga geliyor! İmamoğlu saat verip vatandaşları uyardı
Bu peynir markalarından uzak durun! Tek başına 10 çeşidiyle listenin başını çekiyor

Bu peynir markalarından uzak durun! Tek başına 10 çeşidiyle listede

Siirt'te Metruk Binada Çökme Olayı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'in Batı Mahallesi'nde bulunan 2 katlı metruk bir bina, henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Boş durumda olan binanın çökmesi, yaralanma ve can kaybını önledi. Çökme nedeniyle çevredeki 3 eski bina güvenlik amacıyla tahliye edildi.

Siirt'te 2 katlı boş metruk binada çökme meydana geldi.

Batı Mahallesi'nde bulunan 2 katlı metruk bina, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Binanın boş olması muhtemel bir yaralanma ve can kaybını önledi. Bina çökmesi nedeniyle bina çevresinde bulunan 3 eski binada güvenlik nedeniyle tahliye edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Derbinin hakemine neler dedi neler
img

Araç Muayene İstasyonları için kritik süreç başlıyor
img

Akaryakıt istasyonunda beklerken bagajı açtı, sonrası korkunç
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Murat Ülker soyadlarını neden değiştirdiklerini anlattı

Murat Ülker soyadlarını neden değiştirdiklerini anlattı
Bütün ülke Galatasaray-AZ Alkmaar maçını konuşuyor

Bütün ülke Galatasaray-AZ Alkmaar maçını konuşuyor
Süpermarketlerde tereyağı krizi nedeniyle fiyatlar had safhaya ulaştı

Süpermarketlerde tereyağı krizi büyüyor
Kulisler hareketlendi! Erdoğan'dan Akşener'in sağ koluna önemli görev

Erdoğan'dan Akşener'in sağ koluna önemli görev
Benzin istasyonunda pompalı tüfekle intihar

Akaryakıt istasyonunda beklerken bagajı açtı, sonrası korkunç
Olay adam yine sahnede! Derbi öncesi tansiyonu zirve yaptıracak görüntü

Derbi öncesi tansiyonu zirve yaptıracak görüntü

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.