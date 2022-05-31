Siirt'te mayın imhası sırasında patlama: 2 yaralı - Haberler

Siirt'te mayın imhası sırasında patlama: 2 yaralı
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Siirt'tin Pervari ilçesinde tespit edilen mayının imhası sırasında meydana gelen patlamada 2 asker yaralandı.
Siirt'tin Pervari ilçesinde tespit edilen mayının imhası sırasında meydana gelen patlamada 2 asker yaralandı.
Siirt'tin Pervari ilçesinde meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamada bulunan Vali Osman Hacıbektaşoğlu, "Pervari ilçesine bağlı Doğan ile Sarı yaprak köyü arasında tespit edilen mayının imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada 2 asker yaralandı" dedi. - SİİRT
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