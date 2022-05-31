Siirt'te mayın imhası sırasında patlama: 2 yaralı - Haberler

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Siirt'te mayın imhası sırasında patlama: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Siirt'te mayın imhası sırasında patlama: 2 yaralı

Siirt'tin Pervari ilçesinde tespit edilen mayının imhası sırasında meydana gelen patlamada 2 asker yaralandı.

Siirt'tin Pervari ilçesinde tespit edilen mayının imhası sırasında meydana gelen patlamada 2 asker yaralandı.

Siirt'tin Pervari ilçesinde meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamada bulunan Vali Osman Hacıbektaşoğlu, "Pervari ilçesine bağlı Doğan ile Sarı yaprak köyü arasında tespit edilen mayının imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada 2 asker yaralandı" dedi. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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