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Siirt'te Mahsur Kalan Hasta Kurtarıldı

Siirt'te Mahsur Kalan Hasta Kurtarıldı
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Siirt'te kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 60 yaşındaki hasta, İl Özel İdare ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri, hastanın evden alındığı sırada kar nedeniyle yolda mahsur kalmıştı.

Siirt'te kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan hasta, İl Özel İdare ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Baykan ilçesine bağlı Narlıyurt Mahallesi Uzunkavak mezrasında ikamet eden 60 yaşındaki Selahattin Dekak, sabah saatlerinde aniden rahatsızlandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine adrese sağlık ekipleri yönlendirildi. Hastayı evden alan ekipler kar nedeniyle mezra yolunda mahsur kaldı. Bunun üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Yolun açılmasıyla hasta sağlık ekiplerine teslim edildi. Şirvan ilçesi Yedikapı grup köy yolunda da yoğun kar nedeniyle mahsur kalan 5 araç karla mücadele ekiplerince güvenli bölgeye ulaştırıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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