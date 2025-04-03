Siirt'te Mahsur Kalan Çoban AFAD Ekiplerince Kurtarıldı
Siirt'in Gökçebağ beldesinde kayalıklarda mahsur kalan çoban, AFAD ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı. Çobanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Siirt'te kayalıklarda mahsur kalan çoban, AFAD ekiplerinin 3 saatlik çalışmasının sonunda kurtarıldı.
Alınan bilgilere göre, Gökçebağ beldesinde bir çobanın kayalıklarda mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 100 metre derinliğindeki uçurumda mahsur kalan çoban, 3 saatlik bir operasyonun sonunda iple kayalıklara inen AFAD personeli tarafından kurtarıldı. Çobanın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa