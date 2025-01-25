Siirt'te KYK Yurdu İnşaatında Düşen İşçi Yaralandı

Siirt'te yapımı devam eden KYK yurdu inşaatından düşen işçi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Turan Beyazıt Caddesi'nde bulunan ve yapımı devam eden KYK yurdu inşaatında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışan Mahsum Yıldız (41), dengesini kaybederek düşüp yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mahsun Yıldız, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yıldız'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİİRT