Siirt'te Kuyumcuya Sahte Altın Satan 3 Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Siirt'te bir kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı. 1 kişi tutuklanırken, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, Yeni Mahalle Güres Caddesi'nde meydana geldi. Bir kuyumcuya müşteri gibi giren bir şahıs, 27,45 gram ağırlığındaki kolyeyi 129 bin 500 liraya sattı. Kuyumcunun yaptığı kontrolde kolyenin sahte olduğunun anlaşılması üzerine durum polis ekiplerine bildirildi. Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin S.İ., B.S. ve H.A. olduğu belirlendi. Şüphelilerin kullandığı araç, Bitlis'ten Baykan'a seyir halindeyken durduruldu. Araçta yapılan aramada sahte kolye, sahte bilezikler ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
