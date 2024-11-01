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Siirt'te Kuyumcudan Altın Kolye Çalan Hırsız Kamara ile Yakalandı

Siirt'te Kuyumcudan Altın Kolye Çalan Hırsız Kamara ile Yakalandı
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Siirt'te bir kuyumcudan altın kolye çalan M.N.A., iş yerinin güvenlik kameraları sayesinde kısa sürede yakalandı. Şüphelinin daha önce birçok suça karıştığı öğrenildi ve tutuklandı.

Siirt'te bir kuyumcudan altın kolye çalan hırsız, saniye saniye kameralara yakalandı.

Siirt merkez Şeyh El Hazin Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kuyumcudan müşteri gibi davranarak yaklaşık 90 bin TL değerindeki altın kolyeyi inceleyen M.N.A., kuyumcunun başka işle uğraştığı sırada elindeki altın kolyeyle olay yerinden kaçtı. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine Siirt Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu şüpheli M.N.A. yakalandı. Şüpheli M.N.A.'nın Siirt, İstanbul ve Bursa illerinde'de toplam 24 farklı suça karıştığı öğrenildi.

Gözaltına alınan M.N.A. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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