Üye Girişi
Haberi Paylaş

Siirt'te kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Siirt'te kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı Siirt'te gece yarısı direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Siirt'te kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

SİİRT - Siirt'te gece yarısı direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Siirt merkez Cezaevi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 56 AT 004 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, Jandarma, 112 sağlık, UMKE ve emniyet ekipleri sevk edildi. Kazada Serkan D. ve Emrullah S, yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt Seçim Sonuçları
Siirt Yerel Seçim Sonuçları 2019
Siirt Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Turgut Tayuzak - 3. Sayfa

Siirt 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title