Siirt'te kayıp hemşireyi arama çalışmaları 33'üncü gününde - Haberler

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Siirt'te kayıp hemşireyi arama çalışmaları 33'üncü gününde

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Siirt'te kayıp hemşireyi arama çalışmaları 33'üncü gününde

Siirt'in Pervari ilçesinde 33 gün önce Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları bayramın ikinci gününde de devam ediyor.

Siirt'in Pervari ilçesinde 33 gün önce Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları bayramın ikinci gününde de devam ediyor.

Beğendik beldesi yakınlarında 33 gün önce piknik yaptıkları sırada ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen hemşire Halime Timurtaş'ı kurtarmak için girdiği suda akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'in bulunması için aramalar sürüyor. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları, Hacıahmet köyünden 4 kilometre ilerisine kadar Adana Jandarma Sualtı Arama Kurtarma, Bitlis Polis Sualtı Arama Kurtarma ve UMKE ekipleri, Müküs çayı ile Hacıahmet köyünün 4 kilometre ilerisine kadar su altı ve su üstü arama faaliyeti ekipler tarafından, icra edilmiş olup herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Pervari Güneş Siirt Eyüp 3. Sayfa Haberler

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