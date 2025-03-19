Siirt'te Kayıp Genç Bulundu

Siirt'te önceki gün evden çıkan ve kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki genç bulundu.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde ailesi tarafından kaybolduğu bildirilen Y.K. için güvenlik güçleri harekete geçti. Jandarma ekipleri, kayıp gencin otomobilini havaalanı yolu üzerinde bulunca arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırıldı. Gece boyunca jandarma, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri geniş çaplı bir arama gerçekleştirdi. Köyde yakınları tarafından görülen Y.K., kimseye haber vermeden köyüne gittiği ortaya çıktı. - SİİRT