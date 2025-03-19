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Siirt'te Kayıp Genç Bulundu

Siirt'te Kayıp Genç Bulundu
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Siirt'te ailesi tarafından kaybolduğu bildirilen 21 yaşındaki Y.K., güvenlik güçlerinin geniş çaplı arama çalışmaları sonucu bulundu. Genç, kimseye haber vermeden köyüne gitmiş.

Siirt'te önceki gün evden çıkan ve kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki genç bulundu.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde ailesi tarafından kaybolduğu bildirilen Y.K. için güvenlik güçleri harekete geçti. Jandarma ekipleri, kayıp gencin otomobilini havaalanı yolu üzerinde bulunca arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırıldı. Gece boyunca jandarma, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri geniş çaplı bir arama gerçekleştirdi. Köyde yakınları tarafından görülen Y.K., kimseye haber vermeden köyüne gittiği ortaya çıktı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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