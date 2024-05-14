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Siirt'te kaygan yolda trafik kazası: 2 yaralı

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Siirt'te aşırı yağışlar sebebiyle kayganlaşan yolda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Kurtalan ilçe garajı önünde meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Siirt'te aşırı yağışlar sebebiyle kayganlaşan yolda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kurtalan ilçe garajı önünde meydana geldi. 07 YSN 08 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç yolun kayganlaşması nedeniyle çarpıştı. Kazada kullanılamaz hale gelen hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Araçlar, çekiciyle yoldan kaldırırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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