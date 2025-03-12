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Siirt'te Kaybolan Engelli Çocuk Jandarma Ekipleri Tarafından Bulundu

Siirt'te Kaybolan Engelli Çocuk Jandarma Ekipleri Tarafından Bulundu
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Siirt'te ailesi tarafından kaybolduğuna dair bilgi verilen engelli çocuk H.Y., jandarma ekiplerinin arama çalışmaları sonucunda sağ olarak bulundu ve ailesine teslim edildi.

Siirt'te kaybolan engelli çocuk jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde ailesi tarafından kaybolduğu bildirilen H.Y. için Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırma ve arama çalışmaları sonucu, H.Y., Kurtalan ilçesi Teylan köyü karayolu şantiye mevkiinde sağ bulundu. H.Y., ekipler tarafından ailesine teslim edilirken, aile ekiplere teşekkür etti. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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