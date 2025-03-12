Siirt'te kaybolan engelli çocuk jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde ailesi tarafından kaybolduğu bildirilen H.Y. için Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırma ve arama çalışmaları sonucu, H.Y., Kurtalan ilçesi Teylan köyü karayolu şantiye mevkiinde sağ bulundu. H.Y., ekipler tarafından ailesine teslim edilirken, aile ekiplere teşekkür etti. - SİİRT