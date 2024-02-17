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Siirt'te kargo aracı evin balkonuna daldı

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Siirt'te sürücüsünün kontrolünden çıkan kargo aracı, zemin kattaki bir evin balkonuna girdi. Kazada sürücü hafif yaralandı.

Siirt'te sürücüsünün kontrolünden çıkan kargo aracı zemin kattaki bir evin balkonuna daldı.

Alan Mahallesi'nde, Murat G. idaresindeki Yurtiçi kargoya ait kargo ait 56 AN 664 plakalı minibüs, sürücünün kontrolünden çıkarak 3 katlı binanın zemin katındaki evin balkonuna girdi. Kazada hafif yaralanan sürücü, tedbir amaçlı 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Siirt Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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