Siirt'te kar yağışı nedeniyle 53 köy yolu ulaşıma kapandı - Haberler

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Siirt'te kar yağışı nedeniyle 53 köy yolu ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Siirt'te kar yağışı nedeniyle 53 köy yolu ulaşıma kapandı

Siirt'te etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 53 köy yoluna ulaşım sağlanamazken ekipler, yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

PERVARİ, SİİRT (İHA) - Siirt'te etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 53 köy yoluna ulaşım sağlanamazken ekipler, yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kar ve tipi nedeniyle Siirt'in Pervari ilçesinde 30, Eruh'ta 17, Şirvan'da 6 köy ile ulaşım sağlanamıyor. Yetkililer, köy yollarının açılması için ekiplerin yoğun mesai harcadığını söyledi.

Yetkililer, ayrıca sürücüleri kar lastikleri takmaları ve zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı. - SİİRT

Siirt'te kar yağışı nedeniyle 53 köy yolu ulaşıma kapandı

Siirt'te kar yağışı nedeniyle 53 köy yolu ulaşıma kapandı

Siirt'te kar yağışı nedeniyle 53 köy yolu ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Pervari, Şirvan, Siirt, kar, 3. Sayfa, Haberler

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