Siirt'te kar 27 köy ve 2 mezrayı ulaşıma kapattı - Haberler

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Siirt'te kar 27 köy ve 2 mezrayı ulaşıma kapattı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Siirt'te kar 27 köy ve 2 mezrayı ulaşıma kapattı

Siirt'in Pervari ve Şirvan ilçelerinde 2 gündür etkili olan kar ve tipi nedeniyle 27 köy ve 2 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Siirt'in Pervari ve Şirvan ilçelerinde 2 gündür etkili olan kar ve tipi nedeniyle 27 köy ve 2 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Kar yağışı nedeniyle Şirvan'da 20, Pervari'de 7 köy yolu ve 2 mezraya ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ve Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekipleri kırsalda, Siirt Belediyesi ekipleri de kentte yolları açık tutmak için çalışmalarına devam ediyor. Yetkililer, sürücüleri kar lastikleri takmaları ve zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Kar ve tipi nedeniyle Pervari ve Şirvan ilçelerinde köy yollarının ulaşıma kapandığını belirten yetkililer, köy yollarının açılması için ekiplerinin yoğun mesai harcadığını söyledi. - SİİRT

Siirt'te kar 27 köy ve 2 mezrayı ulaşıma kapattı

Siirt'te kar 27 köy ve 2 mezrayı ulaşıma kapattı

Siirt'te kar 27 köy ve 2 mezrayı ulaşıma kapattı

Siirt'te kar 27 köy ve 2 mezrayı ulaşıma kapattı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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