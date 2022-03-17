Siirt'te kar kalınlığı 5 metreyi aştı - Haberler

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Siirt'te kar kalınlığı 5 metreyi aştı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Siirt'te kar kalınlığı 5 metreyi aştı

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Geçittepe mevki'indeki 7 grup köy yolu, aşırı kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

PERVARİ, SİİRT (İHA) - Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Geçittepe mevki'indeki 7 grup köy yolu, aşırı kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının 5 metreyi geçtiği köy yolunda ekipler yolu açmak için gece gündüz çalışmalarına devam ediyor.

Daha önce açılan köy yolları, yoğun kar yağışı nedeni ile tekrar kapandı. Kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu bazı bölgelerde Siirt İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kolları sıvayarak çalışma başlattı. Karla mücadele eden ekipler, yolları açmak için seferberlik ilan etti.

"Kar kalınlığı 5 metreyi aştı"

Kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açmak için çalışmaların gece saatlerinde de devam ettiğini belirten yetkililer, aşırı kar yağışı nedeniyle Pervari ilçesine bağlı Geçittepe mevki'indeki 7 grup köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Kar kalınlığının 5 metreyi aştığını kaydeden yetkililer, köy yolunda çalışmaların çift vardiya devam ettiğini, en kısa zamanda köy yolunu ulaşıma açacaklarını ifade etti. - SİİRT

Siirt'te kar kalınlığı 5 metreyi aştı

Siirt'te kar kalınlığı 5 metreyi aştı

Siirt'te kar kalınlığı 5 metreyi aştı

Siirt'te kar kalınlığı 5 metreyi aştı

Siirt'te kar kalınlığı 5 metreyi aştı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Pervari, Siirt, kar, 3. Sayfa, Haberler

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