Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Siirt'te kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 7 yaralı

Siirt'te kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 7 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Siirt-Kurtalan karayolunda kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Siirt- Kurtalan karayolunda kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezi Afetevler Mahallesi Ford Kavşağı'nda meydana geldi. H.B. yönetimindeki 33 AJS 468 plakalı kamyonet ile M.Y. iradesindeki 77 BN 978 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada araç içerisinde sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ekiplerin çalışmasıyla çıkarılırken, 2'si çocuk 7 yaralı, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Siirt Seçim Sonuçları
Siirt Yerel Seçim Sonuçları 2019
Siirt Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kurtalan Siirt 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title