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Siirt'te kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi yaralandı

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Siirt'te meydana gelen trafik kazasında kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı ve 1 kişi hafif yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt'te kamyonet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Siirt-Tillo Çevreyolu Dörtyol Kavşağı'nda sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen seyir halindeki kamyonet, kavşakta 34 FU 4523 hafif ticari araç ile çarpıştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sürücü, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Siirt Hastane Trafik Kazaları 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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