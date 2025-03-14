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Siirt'te Kamyon ile Kamyonetin Çarpışması: 1 Yaralı

Siirt'te Kamyon ile Kamyonetin Çarpışması: 1 Yaralı
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Siirt'te meydana gelen trafik kazasında bir kamyon ile kamyonet çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Siirt'te kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Güres Caddesi'nde 34 SV 4174 plakalı kamyonet ile plakası öğrenilemeyen kamyon çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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