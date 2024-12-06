Üye Girişi
Haberler
Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus'u da ele geçirdi

Esad'ın son kalesi de muhaliflerin eline geçti

 Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam

"Esad görüşme teklifimizi kabul etmedi" diyen Erdoğan muhaliflerin hedefini açıkladı

 Salih Müslim'den HTŞ'ye diyalog çağrısı

Salih Müslim'den Suriye'yi adım adım ele geçiren örgüte çağrı
Somer Şef'e 5.5 yıl hapis cezası

Somer Şef'e 5.5 yıl hapis cezası

Siirt'te Kamyon Devrildi, Şoför Kurtuldu

Siirt'te Kamyon Devrildi, Şoför Kurtuldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'in Pervari ilçesinde, kontrolü kaybeden bir kamyon devrildi. Şoför kazadan yara almadan kurtulurken, kamyon maddi hasar gördü ve çekici yardımıyla bölgeden alındı.

Siirt'in Pervari ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon devrildi, şoför yara almadan kurtuldu.

İlçenin Ekindüzü köyü mevkisinde sürücü ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Şoför, kazada yara almadan kurtuldu. Maddi hasar oluşan kamyon, çekici yardımıyla kaza yerinden alındı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Mahsun Kırmızıgül'ün annesi hayatını kaybetti
img

Fenerbahçe ve 1 Süper Lig takımı Türkiye Kupası'na katılmayacak
img

Şimdilerin ünlü oyuncusu Kurtlar Vadisi'nde de rol almış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Cuma hangi diziler var? 6 Aralık Cuma TV'de bu akşamki diziler Humus düştü mü? SON DAKİKA! 7 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Boğa, Başak, Balık burcu yorumu! 7 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 6 Aralık günün maçları nereden izlenir? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 6 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? CANLI ALTIN KURU | 6 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? HAFTA SONU HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? 7-8 Aralık hava sıcaklığı kaç derece olacak? Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? 6 Aralık ATV Müge Anlı canlı yayın bilgileri... Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? 6 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 6 Aralık tarihinde dünyada neler oldu? Ahmet Köse istifa mı etti?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.