Siirt'te Kamyon Devrildi, Şoför Kurtuldu
Siirt'in Pervari ilçesinde, kontrolü kaybeden bir kamyon devrildi. Şoför kazadan yara almadan kurtulurken, kamyon maddi hasar gördü ve çekici yardımıyla bölgeden alındı.
Siirt'in Pervari ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon devrildi, şoför yara almadan kurtuldu.
İlçenin Ekindüzü köyü mevkisinde sürücü ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Şoför, kazada yara almadan kurtuldu. Maddi hasar oluşan kamyon, çekici yardımıyla kaza yerinden alındı. - SİİRT