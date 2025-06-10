Siirt'te Kamyon Devrildi: 1 Yaralı

Siirt'te Kamyon Devrildi: 1 Yaralı
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Siirt'te Kamyon Devrildi: 1 Yaralı
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir kamyon devrildi. Olayda sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Siirt'te kamyon devrildi: 1 yaralı

SİİRT - Siirt'in Kurtalan ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Toytepe köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon derildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÜMİT DİLEK - 3.Sayfa
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