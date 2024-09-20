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Siirt'te Kaçak Sigara Operasyonu: Bin 180 Paket Ele Geçirildi

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Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta bin 180 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.

Siirt'te bin 180 paket kaçak sigara ele geçirildi

SİİRT - Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta bin 180 adet kaçak sigara ele geçirildi.

Konu ile ilgili Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada; "İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında; İlimiz Merkez Ahmet Kigan Caddesi üzerinde durdurulan bir araçta yapılan aramada; paket gümrük kaçak sigara ele geçirilmiştir. Olayla ilgili gözaltına alınan isimli şahıs adli makamlara teslim edilmiştir." denildi.

Siirt'te Kaçak Sigara Operasyonu: Bin 180 Paket Ele Geçirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN TAYFUR KILIÇVURAN - 3.Sayfa

Yerel Haberler Kaçakçılık Politika Güvenlik 3-sayfa Hukuk Siirt Suç

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