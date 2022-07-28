Siirt'te kaçak avcıya tutanak tutuldu

Siirt'te yapılan av koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında, yasadışı avlanma yaptığı tespit edilen kaçak avcı hakkında idari para cezası ve tazminat kararı uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Av Koruma ekipleri kent kırsalında av koruma ve kontrol faaliyetleri gerçekleştirdi.

Faaliyet esnasında yapılan koruma ve kontrol çalışmalarında yasadışı avlanma yaptığı tespit edilen 1 kişi hakkında tutanak düzenlenmiş olup, 10 kınalı kekliğe el konularak rehabilitasyon sürecine alındı. Şahıs hakkında idari para cezası ve tazminat kararı alındı.

Kınalı kekliklerin gerekli bakımları yapıldıktan sonra doğal yaşam ortamlarına salınacağı, kafeslerin de imhasının gerçekleştiği belirtildi. - SİİRT