Siirt'te kaçak avcılık yapan şahıs hakkında idari işlem yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Siirt'te kaçak avcılık yapan şahıs hakkında idari işlem yapıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Siirt'te kaçak avcılık yapan şahıs hakkında idari işlem yapıldı

Siirt'te Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü av koruma ekiplerince Şirvan ilçe kırsalında koruma kontrol çalışmaları kapsamında yasa dışı avlanma yaptığı tespit edilen 1 şahıs hakkında idari işlem uygulanacağı bildirildi.

ŞİRVAN, SİİRT (İHA) - Siirt'te Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü av koruma ekiplerince Şirvan ilçe kırsalında koruma kontrol çalışmaları kapsamında yasa dışı avlanma yaptığı tespit edilen 1 şahıs hakkında idari işlem uygulanacağı bildirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğü av koruma ekiplerince, Şirvan ilçe kırsal bölge ve köylerinde yapılan av koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında 1 şahıs hakkında kaçak avcılıktan idari işlem yapıldı. 4915 sayılı kanuna muhalefet ederek yasadışı avda tespit edilen 1 kabahatlinin avcılık belgesi olmadan avlanma, avlanma sezonu dışında avlanma ile avlanma usul ve esaslarına aykırı olarak avlanma filleri nedeni ile idari para cezası ile haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırılmayarak avda kullanılan takozsuz 1 adet yivsiz av tüfeği için mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı alındığını belirtildi. - SİİRT

Siirt'te kaçak avcılık yapan şahıs hakkında idari işlem yapıldı

Siirt'te kaçak avcılık yapan şahıs hakkında idari işlem yapıldı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Şirvan, Siirt, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title